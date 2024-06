No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma importante dica de conjugação verbal que vai esclarecer uma dúvida comum nas redes sociais.

Dica de conjugação: Verbos terminados em “ear”

O professor falou sobre a conjugação correta da primeira pessoa do singular do presente do indicativo de verbos terminados em “ear”, como “bloquear”, “passear” e “nomear”.

É comum vermos expressões nas redes sociais escritas de forma incorreta, como “eu bloquiei fulano”.

A forma correta é: eu bloqueei.

Outras formas corretas seguindo a mesma regra são: eu nomeei, eu estreei.

Os verbos terminados em “ear” mantêm o sufixo “ei” na primeira pessoa do singular.

Ou seja, sempre que você for conjugar verbos como “bloquear”, “passear” ou “nomear”, lembre-se de que a terminação será “ei”. Isso é válido para outros verbos da mesma conjugação.

Ouça o podcast completo e entenda.

