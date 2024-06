“Forró do Livro” acontece nesta sexta com venda de livros a 10 reais

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB) preparou uma festa para os amantes da leitura! Nesta sexta-feira, dia 21 de junho, a partir das 9h da manhã, o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), no Açude Velho, será palco do “Forró do Livro e da Cidadania”.

O evento, que promete democratizar o acesso à produção científica do estado, contará com preços únicos de R$ 10,00 para todos os livros.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o professor Cidoval Morais, organizador do evento, destacou a importância da iniciativa.

“Será a maior feira de livros acadêmicos de todo o estado. O forró do livro tem como propósito divulgar as produções científicas das nossas universidades e centros de pesquisa, e estimular a comunidade a se familiarizar com essa nova linguagem e estratégia de se comunicar diretamente com a sociedade.”