IFPB é contemplado com dez cursos EaD

O Instituto Federal da Paraíba vai ampliar a partir deste ano sua oferta de cursos na modalidade Educação a Distância (EaD).

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES aprovou novas turmas e cursos de graduação e pós-graduação lato sensu financiados pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Essa é maior aprovação de cursos e vagas conquistadas pelo instituto, colocando o IFPB na vanguarda do ensino a distância na Paraíba.

Com isso, o curso de Licenciatura em Letras deixa de ser o único e a passa agora a contar com três graduações em: Computação, Pedagogia e Administração Pública, além de sete especializações sendo elas: Gestão Pública, Escolar, Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Docência na EPT, Ciência é 10, Ensino de Ciências e Matemática e EaD na EPT. No total, serão abertas mais de 1900 vagas.

De acordo com o Diretor de EaD do IFPB, Francisco de Assis Lima, o primeiro curso a ser iniciado ainda em 2024 é o de Especialização em Docência na EPT com previsão de lançamento do edital em breve.

Os outros cursos serão ofertados no decorrer de 2025 e 2026. Lima ressaltou a importância dessa conquista e o grande esforço da instituição em aumentar o número de vagas e a diversidade de cursos na modalidade.

“Esse é um feito de grande valia pro IFPB porque demonstra nossa força. Isso é fruto de uma decisão institucional sobre o prisma e viés do desenvolvimento institucional”.

Para a Coordenadora Geral do Programa UAB – IFPB, Márcia de Oliveira Alves, o grande número de vagas vai gerar um impacto social na formação de milhares de pessoas. “a conquista da aprovação de 100% da proposta do ifpb da CAPES nos traz uma enorme alegria, pois sabemos o quanto estaremos contribuindo com a formação acadêmica na modalidade a distância da nossa Paraíba.

Serão 10 cursos, totalizando 1.950 vagas, sendo 750 para graduação e 1200 para pós-graduação lato senso.

O IFPB terá como desafio, quatro novas ofertas de pós- graduação, que com certeza terão um impacto importante no contexto social, avalia a coordenadora da UAB/IFPB.

O primeiro curso de EaD do IFPB com fomento institucional foi o de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa criado em 2012.

Nestes doze anos de funcionamento, o corpo gestor da modalidade acumulou experiências e também conquistas que fortaleceram e fomentaram o ensino a distância na instituição beneficiando cerca de 5 mil alunos distribuídos entre os polos polos João Pessoa, Campina Grande, Picuí e Sousa e também de estados vizinhos.

O conceito 5, nota máxima no recredenciamento dada pelo MEC, e material didático construído pela própria equipe pedagógica do IFPB, são credenciais que ajudaram o instituto a ter o êxito nessa empreitada de conquistar mais cursos.