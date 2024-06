Podcast: mungunzá ou manguzá? Saiba qual a pronúncia correta

No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues esclareceu um impasse linguístico sobre a pronúncia correta da iguaria “mungunzá”, feita com milho, popularmente conhecida no Nordeste.

Na discussão, ele destacou que, embora a variação “manguzá” seja comum no cotidiano, esta não é a forma registrada oficialmente no dicionário.

Golbery enfatizou que a diversidade de pronúncias reflete a riqueza do idioma, mas ressaltou a importância de utilizar a forma oficial em contextos formais, como na redação do Enem.

