UFCG publica Edital de Convocação para candidatos PPI e PcD

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov), publicou nesta quarta-feira, dia 29, o Edital de Convocação para o procedimento complementar à autodeclaração como pessoa preta, parda ou indígena (PPI) ou pessoa com deficiência (PcD), para candidatos classificados na 3ª Chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2024.

Validação PPI e PcD

Todos os candidatos convocados que concorrem às vagas reservadas deverão comparecer, no próximo dia 3 de junho, nos horários estipulados no edital, em um dos dois campi da UFCG onde as Comissões de Validação para homologação das cotas PPI ou PcD atuarão: Campina Grande ou Cajazeiras.

O candidato pode se apresentar a qualquer uma das comissões de Validação, mesmo que não seja no campus onde o curso por ele escolhido é ministrado.

O cadastramento destes candidatos só será concluído caso sua situação seja considerada validada pelas comissões.

O não comparecimento do candidato às comissões de Validação implicará em sua exclusão automática da 3ª Chamada da Lista de Espera do SiSU 2024.

Atuação das comissões de Validação

As comissões de Validação PPI e PcD atuarão apenas nos campi Campina Grande e Cajazeiras.

As datas de apresentação presencial dos candidatos, locais em cada campus e horários estão descritas no cronograma do Edital de Convocação.

O resultado da atividade das comissões será divulgado na página eletrônica da Comprov.

O procedimento não se restringe à entrega da documentação exigida. A Comissão de Validação também irá verificar se o candidato realmente apresenta as características fenotípicas exigidas.

Ao se apresentarem às comissões, os candidatos deverão estar munidos de documento original de identificação com foto, em perfeitas condições.

Durante a apresentação, não será permitido o uso de óculos de sol, acessórios, artigos de chapelaria e/ou adereços, nem fazer uso de maquiagem e ter se submetido a bronzeamento, seja natural ou artificial, e vestimentas que dificultem a identificação dos traços fenotípicos.

Em hipótese alguma, a Comissão realizará a verificação por procuração.

Confira aqui o Edital de Convocação para as comissões de Validação PPI e PcD.