Estudantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) assistidos com os auxílios moradia e transporte disponibilizados pela Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (Prape) terão os benefícios reajustados. A medida foi possível em razão do apoio financeiro da Reitoria para publicação das portarias que regulamentam os reajustes, publicadas na página da Prape.

No caso do auxílio-transporte, que é uma ajuda de custo em pecúnia para locomoção no trajeto entre a residência e a unidade da UFPB à qual o estudante favorecido está vinculado, o percentual de correção é de 10% para os discentes que integram as faixas 1 e 2 do benefício.

De acordo com a Prape, são 930 estudantes beneficiados com a medida, que passam a receber, respectivamente, R$ 108,00 e R$ 216,00 mensais. Haverá, ainda, pagamento de retroativo, referente aos meses de fevereiro a maio, proporcional ao aumento da passagem dos ônibus de João Pessoa e Região Metropolitana, que data de fevereiro deste ano.

Com relação ao auxílio-moradia, subsídio para despesas com habitação, destinado a alunos cuja residência é fora da cidade sede de seu curso e que não obtiveram vaga na Residência Universitária, o valor que era de R$ 600,00 passará a R$ 700,00, representando um acréscimo de, aproximadamente, 17%.

O incremento deve beneficiar, segundo a Prape, 2.228 discentes. Somando aos favorecidos com o reajuste do auxílio-transporte, são ao todo 3.158 estudantes beneficiados.

Em ambas as situações, os novos valores serão aplicados a partir da próxima folha de pagamento, ou seja, os pagamentos terão o reajuste já nos pagamentos referentes a junho de 2024. Os depósitos são realizados, todos os meses, até o décimo dia útil.

O Pró-reitor da Prape, Igor Araújo Alves, explica que, com o apoio da Reitoria da UFPB, foi possível elevar o valor do reajuste do auxílio-moradia para além da proposta inicial da Prape, que foi debatida na última reunião do Conselho de Acompanhamento da Assistência Estudantil (CAAE), realizada no início do mês.

A Portaria que regulamenta o auxílio-transporte já se encontra publicada e a do auxílio-moradia está prevista para publicação nesta terça-feira (28/05), neste link.

Para mais informações sobre esses e os demais auxílios oferecidos pela UFPB por meio da Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante, bem como os requisitos de cada benefício, os estudantes devem acessar o site oficial da Prape.