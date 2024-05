Prefeitura entrega 300 novos robôs para escolas do município

O uso da robótica tem sido uma prática cada vez mais frequente nas salas de aula de 110 escolas e creches de Campina Grande. Elas fazem parte do Projeto Campina de A a Z e receberam 300 novos robôs nesta quinta-feira, 23.

Os equipamentos foram entregues hoje na Escola Municipal José Guilhermino, no Presidente Médici.

Cerca de 9 mil estudantes das turmas de Pré II, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental são beneficiados com os investimentos no ensino de robótica.

O prefeito Bruno Cunha Lima destacou a decisão da gestão de investir em tecnologia na Educação.

“Já são mais de 1 mil kits de robótica desde que a gente incluiu robótica, programação, noção de pensamento computacional na Rede Municipal de Educação. Porque no século XXI não tem como separar o acesso à tecnologia até do próprio exercício da cidadania. Quando a gente decidiu colocar, por exemplo, internet com fibra óptica de alta velocidade em todas as escolas do município, levar laboratórios de computação para todas as mais de 100 escolas do do município e incluir robótica na nossa grade curricular, a gente decidiu fazer isso para poder de fato conectar as nossas crianças com a educação do presente”, pontuou.

O secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, ressaltou que Campina está à frente de mais de 85% dos municípios em relação à robótica. “Esta edição dos kits está ainda mais moderna do que a anterior. Isso é tão significativo, basta lembrar que 73% dos municípios brasileiros não possuem sequer um setor destinado ao ensino de robótica, na rede básica. E Campina não apenas tem esse setor, como tem os kits de robótica em todas as escolas municipais”, afirmou.

O gerente de tecnologia da informação da Secretaria de Educação, Cayque Silva, detalhou a composição dos novos kits. “Os kits do Explorador Kids vêm como um benefício nas práticas dos professores porque trazem a dinâmica da robótica para a sala de aula. As crianças da educação infantil, tendo em vista a preocupação com uso das telas, podem usar o kit de forma desplugada, então a programação é direta no robô. Já as crianças maiores podem utilizar plugadas. Temos softwares de programação que trabalham com essa robótica de modo geral”, frisou.

Para a professora Girlene Galdino, que leciona no segundo ano do ensino fundamental na Escola José Guilhermino Barbosa, bairro Presidente Médici, o robô deixa a aula mais dinâmica e atualizada.

“Hoje, é impossível pensar numa prática desassociada com as tecnologias de robótica, visto que esse aluno atual nasceu no auge da internet. Então, pensar nos comportamentos digitais, em uma nova mentalidade inclui esse pensar tecnológico. A robótica, inclusive, estimula alunos com deficiência de aprendizagem e contribui na descoberta de altas habilidades”, disse a educadora.

Outros investimentos:

A rede municipal de ensino tem investido não só em robótica, mas também em outros equipamentos destinados à tecnologia, como internet fibra óptica de alta velocidade em todas as escolas; entrega de notebooks a professores e toda a equipe pedagógica da Rede; smart TVs para todas as escolas e creches; laboratórios de informática móveis com Chromebooks nas escolas.