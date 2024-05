Secretaria de Educação lança curso sobre leitura em Campina Grande

Foi lançado nesta segunda-feira, 20, o “Curso Leitura e Escrita na Educação Infantil” que será destinado a professores da Educação Infantil do município.

O evento aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral.

“O curso terá início no próximo mês de junho e será realizado a partir do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com o objetivo de formar os nossos professores com práticas que levem ao fomento da leitura e escrita na educação infantil”, destacou Karla Cristina Sousa, gerente de educação infantil na Secretaria de Educação.

O público-alvo da formação será profissionais da Educação Infantil que atuam com as turmas de Pré I e Pré II, em creches e escolas (professores, gestores e técnicos).

Para Bruna dos Santos, professora da Creche Isabelle Barbosa, localizada no bairro Pedregal, “o professor precisa estar sempre em formação, inclusive, para trazer a leitura e a escrita de forma prazerosa para as crianças”, disse a professora Bruna dos Santos que atua na Creche Isabelle Barbosa.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, almeja, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do País.

O objetivo central é assegurar que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2° ano do ensino fundamental.