UFPB inscreve para cursos técnicos de nível médio; 320 vagas

O Centro Profissional e Tecnológico/Escola Técnica de Saúde (CPT-ETS), localizado no campus de João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), publicou um edital de processo seletivo simplificado para ingresso de novos alunos nos períodos letivos 2024.1 e 2024.2. Estão sendo ofertadas 320 vagas, distribuídas para os cursos técnicos de nível médio em análises clínicas (30), cuidador de idosos (80), enfermagem (80), prótese dentária (30) e registro em informações e saúde (100), todos na modalidade subsequente.

As inscrições tiveram início na última quinta-feira (16) e deverão ser feitas até o dia 26 de maio, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPB. Para isso, é necessário fazer o preenchimento do formulário online e anexar a documentação requerida: CPF; Documento de identificação pessoal oficial com foto; Certificado de conclusão do ensino médio, devidamente identificado e assinado; e Histórico escolar (ou documento equivalente), também devidamente identificado e assinado. O candidato deverá escolher apenas um curso no ato de inscrição.

Estão reservadas aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas o quantitativo de 50% do total de vagas e, neste recorte, há uma nova reserva de vagas, desta vez a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, bem como para pessoas com deficiência.

Os estudantes serão selecionados com base na análise das médias das disciplinas de Português, Matemática e Biologia (ou equivalentes) que constam no histórico escolar do 3º ano do Ensino Médio. Para os candidatos que obtiveram a certificação desse nível de ensino por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – neste último caso até a edição do ano 2017 –, a análise das médias será realizada mediante conversão pormenorizada no edital.

O resultado preliminar do Processo Seletivo, com os nomes dos candidatos classificados em ordem decrescente das médias até o limite de vagas dos cursos, será divulgado no dia 3 de junho.

Demais candidatos farão parte da lista de espera e poderão ser convocados em outras chamadas, que serão divulgadas no site do CPT-ETS (www.ets.ufpb.br), sendo de sua responsabilidade realizar o acompanhamento das publicações referentes à seleção.

O período para solicitar a reconsideração sobre o resultado preliminar pelo e-mail secursos.ets@gmail.com é de 04 a 09 de junho, conforme modelo incluído no edital. Já a divulgação do resultado final da seleção, na página do CPT/ETS (www.ets.ufpb.br), está prevista para o dia 10 de junho

Uma vez classificados e aprovados na chamada regular da seleção, os candidatos deverão, ainda, realizar cadastramento obrigatório no período de 11 a 17 de junho. O procedimento será feito de forma exclusivamente presencial na secretaria do CPT/ETS que, na ocasião, funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

As aulas do curso técnico em análises clínicas, enfermagem e em prótese dentária serão ofertadas no turno da manhã, na modalidade presencial. O curso técnico de cuidador de idosos ocorrerá à noite, na mesma modalidade.

Já o curso de registro de Registros de Informações em Saúde acontecerá no período vespertino, de forma híbrida, com 50% das aulas presenciais e a outra metade por meio de Ensino a Distância (EaD). O início das atividades está previsto para o dia 18 de junho.