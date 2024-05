Podcast: Uama destaca novo projeto para a terceira idade

No quadro “Momento Uama” do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire trouxe hoje informações sobre as novidades da Uama.

Com o objetivo de promover o envelhecimento saudável, o programa se dedica a abordar temas positivos, energizantes e voltados para a saúde da pessoa idosa.

Ana Paula, aluna do curso de Gerontologia e Funcionalidade da UEPB, apresentou uma proposta de parceria que foi prontamente aceita.

O projeto visa abrir portas e proporcionar uma atmosfera acolhedora para os idosos, promovendo saúde e bem-estar.

Ela destacou que essa iniciativa reflete o compromisso do programa em trazer novidades e contribuir para uma melhor qualidade de vida para a terceira idade.

Ouça o podcast completo: