Veja onde se inscrever para vestibulares de meio de ano

Conheça abaixo 14 instituições de ensino superior que estão com inscrições abertas nos vestibulares de meio de ano. Há opções na Grande São Paulo, interior paulista, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Brasília.

ESPM

espm.br/cursos-de-graduacao/processos-seletivos/vestibular

Via entrevista online e prova presencial

Inscrições até 11/6 (10 cursos, incluindo administração, comunicação e publicidade, jornalismo, design e direito)

Data até 11/6 (entrevista); 16/6 (prova)

Valor R$ 120

Via Enem

Inscrições até 5/6 (aceita qualquer edição)

Valor R$ 50

Fatec

vestibularfatec.com.br/home

Via prova presencial

Inscrições até 7/6 (19 cursos, incluindo análise e desenvolvimento de sistemas, eletrônica industrial e gestão de turismo)

Data 30/6

Valor R$ 90

Campus do Mackenzie em Alphaville; universidade tem vestibular de meio de ano Divulgação/Mackenzie Fachada de prédio de universidade Mackenzie em Alphaville; o edifício é baixo e comprido e tem muitas janelas e tijolos; ele é fotografado de lado, com árvores em frente; e o logo da universidade está bem no meio do prédio

FGV-SP

vestibular.fgv.br

Via Enem

Inscrições até 17/5 (somente curso de administração de empresas; aceita edições de 2021 a 2023)

Valor R$ 50

FIAP

fiap.com.br/graduacao/vestibular

Via prova online

Inscrições até 1/8 (16 cursos, incluindo engenharia de computação, sistemas de informação, marketing e design digital)

Data 3/8

Valor R$ 90

Mackenzie

mackenzie.br/processos-seletivos/vestibular-graduacao

Via prova presencial

Inscrições até 3/6 (cursos das unidades Higienópolis, Alphaville e Campinas, incluindo arquitetura e urbanismo, administração, direito e psicologia)

Data 13/6

Valor R$ 160

Via Enem

Aceita edições a partir de 2021

PUC-SP

nucvest.com.br

Via prova presencial

Inscrições até 4/6 (8 cursos, incluindo ciências econômicas, direito, jornalismo e relações internacionais)

Data 16/6

Valor R$ 180

Via Enem

Inscrições até 24/6 (aceita edições a partir de 2018)

Valor R$ 70

Senac

sp.senac.br/graduacao

Via redação online

Inscrições até 16/8, exceto para curso de tecnologia em gastronomia (2/8); (27 cursos, incluindo radiologia, design de moda, estética e cosmética e fotografia)

Data até o fim das inscrições

Valor R$ 25

Via Enem

Aceita edições a partir de 2009

Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina)

udesc.br/vestibular/inverno2024

Via prova presencial

Inscrições até 20/5 (todos os cursos, incluindo enfermagem, fisioterapia, agronomia e engenharias)

Data 16/6

Valor R$ 110

Via histórico escolar

Valor gratuito

Universidade São Judas Tadeu

usjt.br/vestibular

Via prova online

Inscrições até 25/5 (todos os cursos, exceto medicina)

Data 25 e 26/5

Valor gratuito

MEDICINA

Centro Universitário de Brasília

vunesp.com.br/UCEB2401

Via prova presencial

Inscrições até 6/6

Data 30/6

Valor R$ 560

PUC Minas

pucminas.br/medicina

Via prova presencial

Inscrições até 17/5

Data 2/6

Valor R$ 260

Via Enem

Inscrições até 25/5 (aceita edições a partir de 2013)

Valor R$ 65

São Camilo

saocamilo-sp.br/graduacao/presencial/medicina

Via prova presencial

Inscrições até 16/5

Data 9/6

Valor R$ 420

São Leopoldo Mandic

slmandic.edu.br/medicina-2024

Via prova online

Inscrições até 3/6

Data 5/6

Valor R$ 250

Via Enem

Aceita edições a partir de 2010

Uniube (Universidade de Uberaba)

uniube.br/vestibular/curso-de-medicina

Via prova presencial

Inscrições até 21/5

Data 25/5

Valor R$ 360 (até 15/5)

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

vunesp.com.br/USCS2401

Via prova presencial

Inscrições até 28/5

Data 23/6

Valor R$ 350

* VICTORIA BORGES (SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)