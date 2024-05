UFCG reajusta o valor do Auxílio Moradia

Considerando o aumento do custo de moradia no país e a necessidade de garantir condições de permanência aos estudantes da instituição, a Reitoria da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) reajustou para R$ 450 o valor do Auxílio Moradia da Assistência Estudantil.

A medida foi publicada em portaria nesta sexta-feira, dia 3, no Boletim de Serviço. O novo valor passa a vigorar a partir deste mês de maio.

O Auxílio Moradia consiste em assistência financeira para custeio de moradia e é destinado a estudantes de cursos de graduação presenciais da UFCG que são provenientes de localidades distintas do município onde está situado o campus em que seu curso é ministrado.

A concessão do auxílio se dá por meio de processo seletivo. Para poder participar, o estudante deve ter o cadastro socioeconômico deferido, estar regularmente matriculado em cursos presenciais diurnos com o mínimo de cinco disciplinas ou 20 créditos, ou em cursos noturnos com o mínimo de quatro disciplinas ou 16 créditos.

O estudante também não pode ser originário ou ter parentes de primeiro grau que residam no município onde está localizado o campus em que estuda.

O edital da seleção para o Auxílio Moradia é divulgado a cada período letivo, conforme a disponibilidade de vagas.

Para mais informações, acesse a página da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC).