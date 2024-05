Procon abre seleção de estágio para 15 vagas imediatas na Paraíba

O Procon Estadual da Paraíba iniciou um processo seletivo para estágio com 15 vagas imediatas e oportunidade para cadastro de reserva.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, a partir de segunda-feira (13) até o dia 20 deste mês, por meio do preenchimento da ficha eletrônica de inscrição disponível em www.procon.pb.gov.br/editais/editais.

Os requisitos incluem estar matriculado em instituição de ensino conveniada e apresentar documentos digitalizados (PDF, JPG ou PNG, até 4MB): documento de identidade com foto, CPF, declaração de escolaridade com Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE), currículu, laudo médico para pessoas com deficiência, e declaração específica para cotas raciais.

O processo seletivo ocorrerá em duas fases: uma prova escrita, com itens objetivos e/ou subjetivos, no dia 23 deste mês; e uma segunda fase composta por entrevista e outras técnicas de seleção. Os resultados serão divulgados no site oficial do Procon-PB.

As áreas disponíveis e respectivas vagas são:

Ciências Contábeis: cadastro de reserva

Direito: 12 vagas + cadastro de reserva

Psicologia: 1 vaga + cadastro de reserva

Jornalismo: 2 vagas + cadastro de reserva

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: cadastro de reserva

Ciências da Computação: cadastro de reserva

Os estagiários cumprirão carga horária de 25 horas semanais e receberão uma bolsa de estágio no valor de R$ 750,00, incluindo auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais, conforme estabelecido pela Lei nº 11.788/2008.

Para mais informações, o edital completo está disponível em www.procon.pb.gov.br/editais/editais.

O Procon-PB destaca a relevância da seleção para a formação acadêmica dos estudantes e para fortalecer as atividades de defesa do consumidor no estado.