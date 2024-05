No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues ofereceu uma análise detalhada sobre o uso das preposições na língua portuguesa.

O professor destacou os diferentes significados que cada preposição atribui ao substantivo “Cristo”, exemplificando com precisão os sentidos de causa, comunhão e localização.

A análise do professor proporcionou uma compreensão mais profunda do uso das preposições na construção do significado das frases.

Além disso, Golbery antecipou que na próxima aula abordará a diferença entre preposição e conjunção, prometendo elucidar ainda mais esse aspecto da língua portuguesa.

