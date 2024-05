Campina Grande recebe comenda como referência em aprendizagem

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação, reconheceu a Educação de Campina Grande como referência em aprendizagem, durante um evento realizado na manhã desta quinta-feira, 09 de abril, no Teatro Pedra do Reino em João Pessoa.

Duas escolas municipais da Rainha da Borborema receberam o prêmio pelo desempenho na avaliação aplicada no ano letivo de 2023.

Dos 223 municípios apenas 53 receberam o prêmio. As escolas municipais Professor Mauro Luna e Luiz Juvino Gomes, ambas localizadas no Distrito de São José da Mata, foram premiadas como escolas referências em aprendizagem após os resultados das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica da Paraíba (Siave), que avaliou o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática.

O Prêmio de Campina Grande foi recebido pela secretária executiva de Educação, Socorro Siqueira, que destacou que o resultado é fruto de uma série de ações de investimentos na educação municipal.

“Esse resultado reflete o compromisso da gestão municipal no que se refere aos investimentos na Rede de Ensino somando ao compromisso dos gestores escolares, técnicos, professores, e toda equipe das nossas Unidades Educacionais. Vale salientar que a Seduc tem trabalhado no sentido de trazer a excelência na formação continuada para os profissionais da educação, as escolas cumprem o papel de se dedicarem para efetivar essas metodologias de ensino na sala de aula e o resultado que se tem é o avanço no ensino e aprendizagem dos nossos estudantes”, destacou.

Durante o evento, as gestoras da Escola Mauro Luna, Ingrid Oliveira Dias; e da Escola Luis Juvino, Susana Mangueira Bezerra, receberam a certificação.

As duas unidades vão receber o valor de R$ 80 mil cada para investimentos em projetos da educação.