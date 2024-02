SiSU: UFPB convoca mais de 2 mil candidatos aprovados na lista de espera

A Pró-reitoria de Graduação (PRG) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou a relação dos aprovados na primeira lista de espera do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2024.

Nesta lista, foram classificados 2.484 candidatos, que manifestaram interesse por meio da página do SiSU no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro deste ano.

A PRG publicou também o edital de cadastramento obrigatório para estes candidatos, que terá início nesta quarta-feira (28), a partir das 8h, e será encerrado às 16h da sexta-feira, 1º de março.

O procedimento deverá ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Para acessar o sistema e realizar o cadastramento, é necessário inserir o código de acesso enviado ao e-mail cadastrado no ato da inscrição para participação do SiSU 2024 pelo candidato.

O candidato que obtiver resultado indeferido no cadastramento poderá realizar a retificação da documentação, que terá início às 0h do dia 5 de março e se encerrará às 17h do mesmo dia. Esta retificação poderá ser feita apenas uma única vez.

Caso não realize o cadastramento nos prazos mencionados ou apresente documentação incompleta, em desacordo com as normas do edital de cadastramento, o candidato perderá o direito à vaga.

É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar, no site da PRG, as convocações, listas de remanejamento, bem como outras publicações relacionadas ao certame.

As vagas eventualmente não ocupadas ao fim da chamada desta lista de espera serão preenchidas mediante outras chamadas, utilizando-se da lista de candidatos inscritos e disponibilizada pelo SiSU/MEC.