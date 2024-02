Rede de Educação de Campina Grande inicia aplicação do Sistema de Avaliação de Aprendizagem

Mais de 24 mil estudantes participam nesta semana da aplicação do Sistema de Avaliação Municipal da Aprendizagem (SAMA).

A 1ª edição do Sama acontecerá entre 28 de fevereiro e 6 de março, nas modalidades impressa e digital, para todos os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de Campina Grande.

Os resultados da avaliação desse Sistema sinalizarão para o desempenho dos estudantes. Já o resultado da avaliação institucional servirá de diagnóstico para o planejamento das próximas etapas de ensino.

O secretário municipal de Educação, Raymundo Asfora Neto, reforçou a importância do diagnóstico no início do ano. “É imprescindível que essa avaliação diagnóstica aconteça no início do ano. Ela é estratégica e servirá para nortear toda a parte pedagógica”, pontuou.

Ele ressaltou ainda, a evolução da avaliação em modalidade digital. “Não podemos deixar de falar dos avanços do SAMA digital, que este ano será feito para todos os alunos dos anos finais. Já para os alunos dos anos iniciais, a avaliação será totalmente impressa por causa da escrita, que nesta etapa precisa de avaliação. Mas o SAMA digital traz uma celeridade indispensável para a corrigir rotas e reforçar acertos”, avaliou.

A secretária executiva de Educação, Socorro Siqueira, explica que a avaliação serve como norte para o time pedagógico planejar e executar ações focadas no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

“Realizamos o SAMA três vezes por ano, como uma avaliação focada nas habilidades dos nossos estudantes. A partir dessa avaliação, a gente vai planejar também as nossas formações. Ou seja, de acordo com a necessidade do aluno, da turma e de cada escola, podemos ter um retrato da Rede e com a consolidação dos dados temos um norte para realizar as nossas formações. É uma avaliação voltada aos estudantes dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e alunos da EJA”, explicou.

SAMA

Os critérios de avaliação do SAMA consideram os objetivos para o desenvolvimento de habilidades e competências, em Língua Portuguesa e Matemática, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que reúne um conjunto de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pelos estudantes em cada etapa de escolarização – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Estudantes que participarão das avaliações:

Fundamental – Anos iniciais – 15.560

Fundamental Anos Finais – 7.743

EJA – Ensino Fundamental – 1º e 2º ciclo – 459

EJA – Ensino Fundamental – 3º e 4º ciclo – 368.