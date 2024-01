O Senai da Paraíba lançou um edital com 944 vagas para cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Caaporã, Campina Grande e Sousa. As empresas interessadas devem fazer a reserva de vagas até o dia 29 de fevereiro de 2024, através de um formulário de cadastro.

As vagas estão distribuídas em cursos nas áreas de alimentos, couro e calçados, eletroeletrônica, eletrotécnica, gestão, logística, metalmecânica, tecnologia da informação e vestuário.

O resultado será divulgado por ofício emitido pelo Senai/PB para cada indústria solicitante via e-mail cadastrado no requerimento, até o dia 8 de fevereiro de 2024, e fica sob responsabilidade da empresa encaminhar o candidato para efetuar sua matrícula na unidade ofertante, conforme cronograma a seguir:

ENTRADA MATRÍCULA Janeiro 24 a 28 de abril de 2023 Fevereiro 22 a 26 de janeiro de 2024 Março 19 a 23 de fevereiro de 2024 Abril 18 a 22 de março de 2024 Maio 22 a 26 de abril de 2024 Junho 20 a 24 de maio de 2024

A contratação de aprendizes é obrigatória para empresas de médio e grande porte e, aderindo ao programa, a empresa contribui para a educação de profissionais e desenvolve trabalhadores alinhados com os valores e a cultura da sua indústria.

O edital de aprendizagem industrial 2024 do Senai Paraíba faz parte do programa de aprendizagem do Senai, que garante a formação qualificada e a entrada de jovens no mercado de trabalho, por meio da parceria com empresas do setor industrial.