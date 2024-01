Os alunos da rede municipal de ensino de Campina Grande estão sendo beneficiados com reforço escolar durante todo o mês de janeiro através do projeto “Sem Tempo a Perder”, da Secretaria de Educação do município.

A iniciativa visa dar um apoio aos alunos nas matérias escolares, além de promover atividades recreativas e educativas.

Ainda dentro do programa, os alunos beneficiados recebem cestas básicas para garantirem a alimentação durante o período de férias.

Em entrevista repercutida na Rádio Caturité FM, o secretário da pasta, Raymundo Asfora Neto, salientou a importância do projeto, que, segundo ele, tem apresentado um saldo positivo.

– O ‘Sem Tempo a Perder’ é um sucesso absoluto. Está levando além de aulas de reforço para os estudantes no mês de janeiro, a segurança alimentar e práticas lúdicas movimentando as férias da garotada – destacou.