UFCG oferta mais de 4.600 vagas no SiSU 2024

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) vai oferecer 4.645 vagas em seus cursos de graduação na edição 2024 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC), cujas inscrições terão início na próxima segunda-feira, dia 22, na página do sistema.

Do total de vagas ofertadas pela UFCG, 2.271 são de ampla concorrência e 2.374 são reservadas pela Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), distribuídas entre 92 cursos nos sete campi da instituição (Campina Grande, Cuité, Sumé, Patos, Sousa, Cajazeiras e Pombal).

Apenas os cursos de Letras-Libras, Licenciatura Intercultural Indígena, Música (licenciatura e bacharelado), no campus Campina Grande, e Educação no Campo, no campus Sumé, não participam do SiSU, por realizarem vestibulares próprios.

Confira as vagas da UFCG no Termo de Adesão ao SiSU 2024.

Poderão participar do processo seletivo estudantes que realizaram a edição do Enem em 2023 e que obtiveram nota acima de zero na redação.

A média mínima para tentar o ingresso em qualquer curso ofertado na UFCG é 400. Já o peso atribuído às provas é 1, igual para todos os cursos.

No Termo de Adesão, é possível verificar a documentação necessária para a realização do cadastramento (registro acadêmico) na instituição.

Bonificação Estadual

Com o objetivo de estimular o acesso de estudantes paraibanos aos cursos de graduação da instituição, a UFCG instituiu, em 2022, a inclusão da Bonificação Estadual como ação afirmativa.

A bonificação se dá por meio do acréscimo de um percentual à nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da seguinte forma: nos cursos que tenham até 50% de ocupação de estudantes paraibanos (ou que cumpram os demais requisitos), a bonificação será de 10%; já nos cursos que tenham mais de 50% de ocupação, a bonificação será de 5%.

O percentual especificado para cada curso da instituição está especificado no Termo de Adesão.

Têm direito à Bonificação Estadual os candidatos nascidos no estado da Paraíba ou que tenham estudado integralmente o Ensino Médio em escolas regulares, públicas e/ou privadas, ou obtido o certificado de Ensino Médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou pelo Exame Nacional para Certificação de Competências para Jovens e Adultos (Enceja) ou, ainda, supletivo, no Estado da Paraíba.

Os candidatos que forem possíveis beneficiários tanto da Bonificação Estadual quanto da política de reserva de vagas definida pela Lei de Cotas deverão optar por uma dessas duas ações afirmativas, não sendo permitida a sua aplicação cumulativa.

Na página do SiSU 2024 no portal da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov) da UFCG é possível verificar todas as publicações referentes ao processo seletivo, inclusive o Edital do MEC referente à edição 2024 do SiSU.