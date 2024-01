SiSU: IFPB oferta mais de 3 mil vagas

O Instituto Federal da Paraíba -IFPB ofertará 3290 vagas em cursos de graduação através da edição 2024.1 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que pela primeira vez unificará a seleção realizando uma única chamada anual.

Além da capital, o IFPB oferece vagas em Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, Monteiro , Patos , Picuí, Princesa Isabel e Sousa.

As inscrições no Sisu acontecem de 22 a 25 de janeiro , exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Para se inscrever, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Nesta edição, o IFPB chega com novidades. A primeira é o novo curso de Tecnologia em Gestão Ambiental em Picuí e a outra é a atualização da Licenciatura em Educação Física do Campus Sousa com a inclusão da habilitação em bacharelado.

Outro ponto a ser destacado é em relação a Lei de Cotas, que teve redução da renda per capita para 1 salário-mínimo, inclusão das comunidades quilombolas e cotistas concorrem a reserva de vagas somente se não alcançarem as notas da ampla concorrência

Na inscrição, o candidato deve selecionar até duas opções de vaga, que podem ser alteradas durante o processo de inscrição. Nesta edição, o IFPB disponibiliza vagas em 46 cursos distribuídos por 11 municípios paraibanos.

Da Rede Federal, 29 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), dois Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Dom Pedro II aderiram ao Sisu 2024.

O IFPB é o terceiro em número de vagas ofertadas pela Rede Federal, que tem na liderança IFSP e IFCE, respectivamente. O resultado da primeira chamada ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2024.

Confira o termo de adesão com todas as informações dos cursos ofertados pelo IFPB.