Senac abre mais de duas mil vagas para cursos na Paraíba

O Senac Paraíba lançou a programação de cursos, palestras e workshops, que oferece mais de duas mil vagas em todo o estado da Paraíba. Com mais de 200 opções, a iniciativa abrange diversas áreas, proporcionando oportunidades de aprendizado e capacitação para as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.

A grade inclui cursos nas áreas de Moda, Saúde, Comunicação, Beleza, Comércio, Artes, Gestão, Tecnologia da Informação, Idiomas, Zeladoria, Gastronomia, Hotelaria, Turismo e Eventos.

A lista completa de cursos, incluindo informações detalhadas com valores, dias e horários, carga horária, pré-requisitos e formas de pagamento, está disponível no site oficial do Senac Paraíba: www.pb.senac.br.

A matrícula pode ser realizada de forma online, também por meio do site mencionado, ou se dirigindo à unidade de interesse.