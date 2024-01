Enem: saiba quais foram as notas mínimas, máximas e a média de 2023

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta terça (16) as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As médias foram divulgadas por áreas de conhecimento, com 516,2 para Linguagens, códigos e suas tecnologias, 522 para ciências humanas e suas tecnologias, 497,4 para ciências da natureza e suas tecnologias, 534,9 para matemática e suas tecnologias e 641,6 para redação.

No último item, 60 trabalhos alcançaram a nota mil, e superou a quantidade de 2022, que teve 18 redaçoes com a pontuação máxima. Veja o quadro abaixo com as notas.

Na edição de 2023, quem fez pelo menos 570 pontos, cerca de 1 milhão de candidatos, tem chance de entrar em 840 cursos de ensino superior no Brasil, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O cálculo considerou os cursos com menor nota de corte na modalidade de ampla concorrência no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do ano passado, que ficou em 569,2 pontos.

O grupo de quem pontuou na faixa de 550 a 600 pontos foi o segundo mais numeroso nesta edição da prova, com 479.944 candidatos. O maior grupo ficou entre 500 e 550 pontos, com 548.739 dos participantes.

Ainda, segundo Rubens Lacerda, diretor de avaliação de educação básica do Inep, 61% dos participantes conseguem acessar financiamento pelo Prouni. “A maior parte dos egressos que participaram do enem poderão participar do Prouni por meio dessa nota de corte, que é 509 pontos.”

Esse grupo ficou com pontuação acima da nota de corte de 25% dos cursos nos quais é possível ingressar pelo Prouni.

Área – Mínima – Média – Máxima

Linguagens, códigos e suas tecnologias – 287 – 516,2 – 820,8

Ciências humanas e suas tecnologias – 289,9 – 522 – 823

Ciências da natureza e suas tecnologias – 314,4 – 497,4 – 868,4

Matemática e suas tecnologias – 319,8 – 534,9 – 958,6

Redação – 40 – 641,6 – 1000

*Da redação com Folhapress