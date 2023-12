No quadro Momento Uama, do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire fez uma retrospectiva do ano de 2023 para a Uama.

Ele considerou que este foi um ano de renovação e a Uama teve várias festas e comemorações.

Também disse que o ano foi de liberdade e de novos alunos que chegaram na universidade.

Manoel destacou a alegria de ver o retorno dos idosos às aulas presenciais da Uama após o período de pandemia.

Ouça o podcast completo: