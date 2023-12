A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ofertará 7.750 vagas distribuídas entre 122 cursos de graduação presencial na seleção 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A informação foi publicada nesta terça (26) pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG), no Termo de Adesão ao Sisu 1ª edição de 2024.

Os cursos serão oferecidos nos 04 campi da Instituição, localizados nas cidades de João Pessoa e Santa Rita (Campus I), Areia (Campus II), Bananeiras (Campus III), e Rio Tinto e Mamanguape (Campus IV).

A UFPB adere ao Sisu para admissão dos alunos para ingresso na graduação em cursos regulares. As vagas são divididas entre ampla concorrência e cotas, e levam em consideração as políticas de ações afirmativas adotadas pela universidade.

Do total de vagas, 3.840 serão oferecidas na ampla concorrência, e 3.910 vagas estão reservadas conforme a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

A UFPB oferece, ainda, a bonificação de inclusão estadual para os candidatos que residem e comprovem residência no Estado da Paraíba e tenham estudado, integralmente, o Ensino Médio em escolas regulares, públicas ou privadas, ou tenham obtido o certificado de Ensino Médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou pelo Exame Nacional para Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCEJA) no Estado da Paraíba.

A Pró-Reitoria de Graduação lembra que o candidato deve optar entre a bonificação estadual e as vagas reservadas às cotas, ou seja, a bonificação não acumula com outras cotas.

No Termo de Adesão constam, além do número de vagas por curso, dados sobre a descrição geral, e o percentual reservado a cada grupo e subgrupo das cotas.

Também é possível verificar a documentação necessária, de acordo com o grupo de concorrência escolhido pelo candidato, que deverá ser apresentada digitalmente no momento da inscrição no Sisu.

Poderão se inscrever no Sisu 2024 candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 05 e 12 de novembro de 2023, e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever no Enem.

O período de inscrições para o processo de seleção do Sisu 2024 e o cronograma da seleção serão posteriormente divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o Termo de Adesão, os cursos da UFPB exigirão nota mínima de 400 pontos na redação, e média mínima de 400 pontos considerando todas as provas do Enem.

Segundo o Reitor, Prof. Valdiney Gouveia, a UFPB tem o compromisso de seguir ofertando cursos de qualidade à sociedade. Ele destaca, ainda, que os conceitos elevados dos cursos refletem a qualidade dos docentes, dos técnicos administrativos e dos laboratórios, revelando, ainda, a dedicação dos discentes.

Sobre as atualizações da Edição de 2024, a Pró-reitoria de Graduação (PRG) informa que serão adotadas nessa próxima oferta as novas normas aprovadas com a publicação da Lei nº 14.723/2023, com a inclusão de quilombolas como beneficiários das cotas, redução da renda bruta familiar per capita para participação nas cotas de renda, e preenchimento das vagas aos candidatos inscritos na cotas reservadas primeiramente nas vagas de ampla concorrência, entre outras.

Além disso, conforme dados repassados pelo Ministério da Educação (MEC), as vagas distribuídas, por curso e turno, para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, observaram os dados do Censo 2022 da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação às vagas distribuídas para pessoa com deficiência (PCD), foram utilizados os dados do Censo 2010, em razão dessas informações do último censo ainda não terem sido finalizadas pelo IBGE.

“Ressaltamos ainda que no ano de 2024 não haverá a 2ª Edição da seleção do Sisu, que normalmente ocorria no segundo semestre do ano”, frisou a Pró-reitora de Graduação, professora Silvana Maciel.