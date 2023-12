Capacitar e qualificar profissionais para atender a crescente demanda na área de energias renováveis, setor em ampla expansão em todo país. É com este objetivo que o Instituto Federal da Paraíba-IFPB ofertará o curso gratuito de Formação Inicial e Continuada -FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (instalador de sistemas fotovoltaico).

As inscrições acontecem de 18 de dezembro a 08 de janeiro de 2024, exclusivamente por meio do preenchimento do Formulário Eletrônico disponível neste link onde consta também o edital.

Com previsão de mais de mil vagas, o curso será ministrado de forma presencial nos campi das cidades de Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Patos, Picuí, Santa Luzia e Santa Rita.

Os interessados em se inscreverem neste Processo Seletivo devem ser maiores de 18 anos e ter, no mínimo, o Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano).

A inscrição e todas as etapas deste Processo Seletivo serão gratuitas e o candidato deverá prestar todas as informações corretamente, conforme solicitado e disposto no Formulário Eletrônico de Inscrição. Vale ressaltar que do total de vagas, 20% (vinte por cento) serão para o sexo feminino.

Ao concluir o curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (instalador de sistemas fotovoltaico), o profissional estará apto a dimensionar, supervisionar, especificar, instalar, operar e manter sistemas fotovoltaicos de acordo com as normas e procedimentos técnicos, garantindo qualidade e segurança na instalação dos sistemas fotovoltaicos.

O Qualifica Mais Energif é uma linha de fomento para a oferta de vagas no curso de qualificação profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis .

A iniciativa atende aos objetivos do Programa Energif, estruturado no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação (MEC).