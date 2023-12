Marcello Ryaj de Almeida Santos, um estudante de 18 anos natural de João Pessoa (PB), alcançou a primeira colocação no vestibular do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), um dos mais disputados do país.

A notícia foi confirmada por Anderson Correia, reitor da instituição, em uma ligação para o jovem na manhã desta terça-feira (19).

Marcello expressou sua surpresa e orgulho por ter conquistado a posição de destaque, superando outros candidatos em uma competição acirrada. O reitor, em uma publicação nas redes sociais, parabenizou o estudante, destacando sua conquista notável.

O jovem, que inicialmente planejava cursar medicina, redirecionou seu interesse para as áreas de exatas durante o ensino médio.

Sem especificar ainda qual engenharia seguirá, Marcello pretende usar sua vitória como inspiração para outros jovens.

O vestibular do ITA, realizado em São José dos Campos (SP), ofereceu um total de 150 vagas, sendo 114 para carreira militar e 36 para outras opções. Com um número expressivo de inscritos, o processo seletivo é conhecido por sua exigência e concorrência, atraindo estudantes de todo o país.

*com informações da TV Cabo Branco