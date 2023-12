Nesta terça-feira, 19, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Francisco Gadelha e o vice-presidente da Federação, Região Sindical João Pessoa, José William Montenegro se reuniram na reitoria da Universidade Federal da Paraíba, com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o reitor da UFPB, Valdiney Gouveia.

Na Pauta do encontro, foi apresentado pelo presidente da FIEPB, um projeto de construção de uma Escola SESI, no prédio onde funcionou a Academia de Comércio, na Rua das Trincheiras que a cerca de dois anos está desativado.

A Escola com capacidade para receber cerca de dois mil alunos, terá um corpo docente formado por 150 professores e deverá ter suas obras iniciadas no primeiro semestre de 2024.

“Nós temos todo o interesse em fazer essa escola e temos pressa, inclusive o SESI e o SENAI já tem recurso para isso. Falei com o prefeito Cícero Lucena que foi muito receptivo. A gente assumirá também a gestão do Pavilhão do Chá para deixarmos o ambiente concretamente bonito. E todos aqui foram pragmáticos, no sentido de termos celeridade nesse processo de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. Isso é fundamental para a cidade, que hoje é a bola da vez, que é querida por tantos brasileiros, e quem vier agora a nossa capital se encantará com a transformação dos monumentos históricos, pois o que queremos é proporcionar uma restauração adequada, e bonita como merece a cidade de João Pessoa” disse Francisco Gadelha.

O prefeito da capital, Cícero Lucena falou sobre a contribuição da FIEPB, através do SESI para o projeto Vivo o Centro que irá revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa.

“A capital ganhará uma Escola SESI, de alto padrão, num espaço muito importante dentro desse projeto de revitalização, e aqui antecipo o meu agradecimento ao presidente Buega que se dispôs para que a Federação assumisse também, a preservação do Pavilhão do Chá, algo que, sem dúvida, nos trará uma importante ajuda nesse projeto”, concluiu o prefeito.

Durante o encontro, ficou decidido a criação de um grupo de trabalho, ainda esta semana, para avançar em questões burocráticas.