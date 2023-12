No quadro Momento Uama, do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire falou sobre as duas últimas semanas de aulas da Uama.

Ele disse que a universidade entrou em recesso e volta em fevereiro.

De acordo com Manoel, o compromisso da Uama é não deixar ninguém para trás.

Ele citou que a Uama entrou em contato com os idosos que não quiseram ter aulas remotas para que eles fizessem, em um semestre, os dois anos de curso presencial.

Ouça o podcast completo: