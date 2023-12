No quadro ‘Hora das Letras’, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues falou sobre a importância de nos preocuparmos com a expressão linguística.

Existe uma atenção dada à maneira como nos portamos sociolinguisticamente. Precisamos nos atentar ao modo como nos expressamos nas redes sociais e no dia a dia.

Podemos falhar, mas precisamos sempre ter a consciência de consertar e aprender com os erros.

Ouça aqui o podcast.