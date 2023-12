A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), irá anunciar nesta terça-feira (12) o resultado dos prêmios ‘CMEI Nota 10’ e ‘Escola Nota 10’ alcançado pelas escolas da Rede Municipal de Ensino e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

O anúncio será a partir das 16h30 no Centro de Convenções. O evento deverá reunir cerca de 2.500 convidados entre funcionários das unidades e autoridades.

Serão pagos cerca de R$ 18 milhões, que representa o 14º salário, contemplando trabalhadores entre diretores, professores, especialistas e equipe de apoio das escolas e dos CMEIs.

O prêmio ‘Nota 10’ está interligado a três indicadores que são: avaliação do desempenho do processo de aprendizagem; organização e gestão do trabalho pedagógico-administrativo escolar; formação continuada dos trabalhadores e profissionais da Educação que acontece durante todo o ano letivo para os diversos segmentos das unidades de ensino.

“As unidades que conseguiram cumprir todas as metas e que alçaram o percentual de 100% receberão um troféu e um certificado com a pontuação. Além disso receberão um quadro demonstrativo em que está inserido todos os indicadores”, explicou a presidente da Comissão Prêmio Nota 10, Betanea Vital.

Para concorrer aos prêmios, os Centros Municipais de Educação Infantil e a escolas precisam atingir o percentual mínimo de 50%. O valor pago ao trabalhador é proporcional ao índice de excelência alcançado pela unidade de ensino.