A Prefeitura de Campina Grande comemora a finalização do primeiro ano de implementação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), para aquisição de itens da agricultura familiar. Ainda no início do primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Educação (Seduc), passou a utilizar 100% dos recursos federais do Pnae para aquisição de itens da agricultura familiar.

O fornecimento é realizado por centenas agricultores de cooperativas dos municípios de Lagoa Seca e Boa Vista. O programa estabelece a destinação mínima de 30% dos recursos para agricultura familiar, mas a Seduc passou a utilizar 100% dos recursos do Pnae. Os recursos são liberados pelo governo federal em 10 parcelas e suplementam investimentos de estados e municípios para a oferta da merenda escolar.

Para o secretário municipal de Educação, Raymundo Asfora Neto, a decisão impactou positivamente em diversas frentes. “Além de o recurso ser destinado a pequenos produtores, temos um maior impacto na Rede com a aquisição de um produto que por ser orgânico é considerado limpo, puro e dentro de um padrão, considerado pelos nossos nutricionistas como ‘padrão ouro’ em termos vitaminas e sais minerais. Fomentamos a agricultura e economia local e ainda aumentamos o investimento na merenda escolar”, avaliou.

“Quando fornecemos em feiras livres, o lucro anual era muito pouco. Desde que passamos a fornecer a instituições como a Seduc, ocorreu um ganho significativo. Em um ano de fornecimento, os pequenos produtores têm uma renda extra entre três e seis salários mínimos livres. Isso impacta na vida deles, pois podem fazer uma reforma em casa, comprar um veículo, adquirir um equipamento de produção ou novos pedaços de terra, comprar sementes, insumos, bombas para pulverização e irrigação. Hoje trabalhamos com 200 cooperados, destes 110 produzem para a Seduc. E ao fim do ano, todos têm um bom lucro líquido”, disse Kision Marques Andrade, presidente da Cooper Catolé.

São cerca de 30 toneladas de frutas, verduras, legumes e folhas fornecidos mensalmente a escolas e creches. Entre os itens entregues para a Rede Municipal de Educação estão: abacaxi, banana, cebola, cenoura, chuchu, coentro, laranja, macaxeira, pimentão, alface, beterraba, couve e jerimum.