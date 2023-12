O Procon de João Pessoa realiza mais uma pesquisa para mensalidade escolar nas unidades de ensino da capital paraibana, trazendo preços de mais 32 instituições com o objetivo de ajudar os pais na escolha que melhor se adapte ao orçamento doméstico. O levantamento encontrou a maior diferença de preços no Ensino Fundamental II, R$ 2.455,05, que oscila entre R$ 310,00 (Centro Educacional Brasileiro – Mangabeira VIII – do 6º ao 9º ano) e R$ 2.766,05 (Escola Internacional Cidade Viva – Aeroclube – do 5º ao 8º ano).

O novo levantamento de mensalidade escolar do Procon-JP foi ampliado e traz preços também para educação infantil, além dos ensinos Fundamental I e II e do Médio. De acordo com os dados coletados, os preços para Educação Infantil oscilam entre R$ 265,00 (Colégio Evoluir – Cristo) e R$ 1.915,00 (Colégio GGE – Miramar), diferença de R$ 1.650,00.

Os valores da pesquisa, que foi realizada nos dias 29 e 30 de novembro em 33 estabelecimentos da Capital, considera o que a unidade de ensino oferece em termos pedagógicos, extracurricular e das estruturas física e de equipamentos.

Os preços praticados para o Ensino Fundamental I oscilam entre R$ 295,00 (Colégio Evoluir – Cristo – do 1º ao 5º ano) e R$ 2.655,87 (Escola Internacional Cidade Viva – Aeroclube – 1º ao 4º ano), diferença de R$ 2.360,87.

Para o Ensino Médio os preços estão sendo praticados entre R$ 396,00 (Centro Educacional Brasileiro – Mangabeira VIII – do 1º ao 3º ano) e R$ 2.535,00 (Colégio GGE – Miramar – apenas para o terceiro ano). A diferença está registrada em R$ 2.239,00.

Escolas visitadas

Foram pesquisadas 33 unidades de ensino: Kairos, QI, Lourdinas e Colégio Vila (Epitácio Pessoa); Colégio Marista Pio X, Anglo Colégio e Curso e Conecta Smart School (Tambiá); Meta 1, Construir, João Machado, Interactivo e Pio XI (Bessa); GGE, Evolução e Motiva – Ensino Médio (Miramar); Ethos e Neogenesis Colégio e Curso (Centro); 1º Mundo e IE (Torre); Sistema de Ensino Conviver, Século e HBE (Bairro dos Estados); Colégio Apoio e Polígono (Jardim Cidade Universitária); Motiva (Tambaú); Comecinho do Saber (Bancários); IPI (Valentina); Centro Educacional Brasileiro (Mangabeira VIII); Evoluir (Cristo); Vida Escola e Iso (Jardim Oceania); Escola Adventista (Cabo Branco); Centro Educacional Cauê (Geisel); e Escola Internacional Cidade Viva (Aeroclube).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br) ou do Procon-JP (www.proconjp.pb.gov.br).