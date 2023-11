UFPB será local de prova da Olimpíada Internacional de Filosofia

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) será a sede paraibana da primeira fase na seletiva brasileira da Olimpíada Internacional de Filosofia (Seletiva – IPO), voltada para alunos do ensino médio.

Nesta edição são oferecidas 06 vagas para alunos paraibanos, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 08 de dezembro.

O Departamento de Filosofia da instituição vai disponibilizar o equipamento adequado para a participação dos alunos paraibanos nesta etapa do evento, que vai ocorrer no dia 16 de fevereiro de 2024, das 14h às 18h, no Centro de Ciências Humanas Letras e Artes da UFPB.

O professor Arthur Lopes é o organizador local e atuará no júri da primeira fase da seletiva.

A seletiva nacional é organizada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com o apoio de diversas universidades e instituições de ensino brasileiras e a IPO é o mais importante evento da comunidade filosófica internacional dedicado a estudantes da educação básica.

Inscrições de alunos

De acordo com o edital do comitê organizador da Seletiva Nacional para a 32ª Olimpíada Internacional de Filosofia (IPO), cada escola de Ensino Médio pode inscrever até dois estudantes.

O processo seletivo definirá o preenchimento das duas vagas a que o Brasil tem direito na final internacional que será realizada entre os dias 16 e 19 de maio de 2024, em Helsinque, na Finlândia. As passagens aéreas não serão custeadas pela organização do evento.

As inscrições para a Seletiva Nacional deverão ser feitas por um profissional escolar até o dia 08 de dezembro de 2023 pelo e-mail: [email protected].

No edital da olimpíada, está disponível a lista de documentação necessária para a realização da inscrição.

Os estudantes inscritos por sua instituição de ensino deverão ter nacionalidade brasileira, interesse pelo estudo da Filosofia, nível avançado de escrita em língua inglesa, espanhola ou francesa, estar matriculados em uma instituição de ensino da educação básica em 2024 e ter até 19 anos de idade no dia da seletiva.

Cada estudante participante terá que escrever, em no máximo quatro horas, um ensaio filosófico em língua inglesa, espanhola ou francesa sobre um de quatro tópicos que serão apresentados apenas no dia da prova na forma de trechos de textos filosóficos ou de perguntas.