Seduc-CG realiza I Feira de Empreendedorismo com participação de estudantes

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), realizou nesta terça-feira, 28 de outubro, a I Feira de Empreendedorismo da Rede Municipal.

Ao todo, 300 estudantes de anos iniciais, anos finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 62 escolas participaram do evento, que aconteceu na Pirâmide do Parque do Povo. Os estudantes levaram para a Feira, produtos feitos por eles mesmos e serviços.

Na Feira, as operações comerciais foram feitas com moeda própria do Dei Valor, a Borborema, cambiada no evento pelo Sicoob Campina Grande. Ao final desta 1ª edição, a Feira movimentou cerca de $3,7 mil borboremas – valor equivalente a R$3.784 em reais.

De acordo com a gerente de Projetos, Fabiola Gaudêncio, a realização da Feira reforça aspectos de protagonismo estudantil.

“Essa Feira é parte do Programa de Educação Financeira da Rede Municipal de Ensino, o Dei Valor, que traz todo o contexto do empreendedorismo e questões de educação financeira para a sala de aula. As unidades trouxeram projetos de diversas naturezas: serviços, produtos, alimentos de hortas orgânicas – que temos através do programa Plantar – e brinquedos construídos pelos próprios alunos. O mais legal é que com essa Feira, a gente reforça o protagonismo estudantil e traz todas as vivências do ano letivo do Dei Valor”, explicou.

Para realização da Feira, foi criado um stand para operações cambiais, em parceria com o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob-CG).

A cada operação com $30 borboremas trocadas, os participantes ganhavam uma ecobag para organizar as compras.

“Nós do Sicoob ficamos responsáveis pelo caixa da Feira do Empreendedorismo. As pessoas puderam trocar o real pela moeda Borborema, que é a moeda do Dei Valor. As pessoas podem comprar essa moeda através de pix ou espécie. Para nós é muito importante participar desse evento e fomentar o crescimento da educação financeira na sociedade. É um dos nossos objetivos enquanto cooperativa de crédito, então queremos levar cada vez mais acesso à educação financeira, para as pessoas”, destacou Isabella Barreto, assistente de marketing e sustentabilidade do Sicoob Campina Grande.

Segundo a formadora do Instituto Brasil Solidário (IBS), Flávia Cardoso, Campina Grande se destaca por ser um dos poucos municípios que consegue aplicar Educação Financeira no currículo escolar.

“A gente veio até Campina Grande ver os resultados maravilhosos desenvolvidos com esse trabalho. É um trabalho de educação financeira feito com muito afinco, a questão do empreendedorismo, no qual as crianças aprendem a poupar, investir, aprendem o valor do dinheiro. É um trabalho inovador. A BNCC já coloca esse tema como uma necessidade, que as escolas trabalhem isso até o fim do ensino médio e nem todos os municípios conseguem fazer isso, mas Campina Grande faz e a gente conseguiu fazer essa parceria com o Município”, avaliou.

Programa Dei Valor

O Programa de Educação Financeira do Município Dei Valor foi iniciado no ano passado com o projeto “Aprender Valor”, realizado em parceria com o Banco Central (BC).

Este ano, a Seduc ampliou as ações em parceria com o Instituto Brasil Solidário (IBS), que trouxe para a Rede jogos pedagógicos (Piquenique) que promovem educação financeira de forma lúdica.

O estudante Davi Luiz, da Escola Félix Araújo, foi um dos participantes. No estande da escola foi montado um sebo com venda de livros e gibis seminovos, além de livros de colorir para crianças pequenas e contos produzidos pelos próprios alunos com personagens do xadrez, que faz referência ao projeto Jogada de Mestre.

“Eu estou gostando de participar da Feira. Trouxemos gibis da Turma da Mônica e livros por um preço muito bom. Eu estou aprendendo sobre empreendedorismo e falando da importância da leitura também”, relatou com entusiasmo.