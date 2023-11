Diferença na mensalidade escolar em João Pessoa ultrapassa R$ 2 mil

Com o objetivo de ajudar os pais de alunos na escolha da escola para 2024, o Procon-JP realizou pesquisa para preços de mensalidade escolar, com cada valor trazendo a respectiva estrutura educacional oferecida pela instituição de ensino.

Segundo os dados coletados, a maior diferença ficou com o 3º ano do Ensino Médio, R$ 2.496,00, com preços entre R$ 415,00 (Neogenesis Colégio e Curso – Centro) e R$ 2.911,00 (Colégio Motiva – Miramar).

A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que foi realizada no dia 27 de novembro em 18 estabelecimentos, traz preços considerando o que a escola oferece, a exemplo maior mensalidade, que disponibiliza salas de estudo com cabines individuais, laboratórios, salas Google, ateliê de artes, olimpíadas cientificas, teatros e auditórios. Esses valores são os praticados em 2023.

Os preços para o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) estão oscilando entre R$ 360,00 (Neogenesis Colégio e Curso – Centro) e R$ 1.505,00 (Colégio Marista Pio X – Tambiá), diferença de R$ 1.245,00.

Já para o Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano), as mensalidades oscilam entre R$ 380,00 (Neogenesis Colégio e Curso – Centro) e R$ 1.710,00 (Colégio Marista Pio X – Tambiá), diferença de R$ 1.330,00.

Escolas visitadas – Foram pesquisados 18 estabelecimentos de ensino: Kairos, QI e Lourdinas (Epitácio Pessoa); Marista Pio X (Tambiá); Meta 1, Construir, João Machado e Pio XI (Bessa); 1º Mundo; IE (Torre); Conecta Smart School Ltda (Tambiá); Sistema de Ensino Conviver e Século (Bairro do Estados); Apoio e Polígono (Jardim Cidade Universitária); Ethos, Neogenesis (Centro); Motiva (Miramar).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br