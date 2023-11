Enem: Saiba como pegar ônibus de graça em João Pessoa e Campina Grande

As cidades de João Pessoa e Campina Grande vão continuar a ter viagens de ônibus municipais gratuitas no segundo domingo de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

No município de Campina Grande, o é transporte gratuito para toda população, enquanto João Pessoa exige a apresentação da carteira de estudante.

O g1 preparou um guia sobre como pegar ônibus gratuito em João Pessoa e Campina Grande no segundo domingo do Enem. Confira:

João Pessoa

De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, apenas os candidatos que possuem carteira de estudante terão passe livre no transporte público coletivo de João Pessoa no domingo (12). Para ter o benefício, o candidato deverá apresentar o documento no momento do embarque.

A Prefeitura também anunciou seis linhas extras de ônibus. Serão 52 linhas em circulação no domingo, dia da semana que operam normalmente com 46 linhas. Segundo o município, estarão em circulação 130 ônibus, que devem realizar 940 viagens.

As linhas 521, 502, 523, 527, 1519 e 003, que geralmente não rodam aos domingos, estarão ativas no segundo dia de Enem. A linha 401, que já circulava aos domingos, será reforçada com duas viagens extras, como também as linhas circulares 1500 e 5100, que ganharam acréscimo de 22 viagens.

A Semob também anunciou um esquema especial de trânsito para garantir o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. Segundo a secretaria, serão pelo menos 50 agentes de mobilidade fazendo o monitoramento do fluxo viário para garantir a circulação de veículos no entorno dos locais de provas com maior expectativa de candidatos.

Entre os pontos monitorados estarão: FPB (Castelo Branco), Unipê (Água Fria), IFPB (Jaguaribe), FPB (Avenida Walfredo Leal), UniNassau (Avenida Epitácio Pessoa) e Lyceu Paraibano (Centro).

Campina Grande

As viagens dos ônibus municipais também serão gratuitas em Campina Grande, Agreste da Paraíba, no segundo domingo de aplicação da prova do Enem 2023. O serviço ficará disponível para passageiros das zonas urbana e rural da cidade, com aumento da frota em 75% em determinados horários.

* Com informações do G1pb