Feira Literária de Campina Grande anuncia programação

A Feira Literária de Campina Grande (FLIC) terá início no próximo sábado (11) e se estenderá até o dia 18 de novembro. O tema escolhido para este ano é “Páginas de Esperança”.

Em entrevista à Rádio Campina FM, na manhã desta quinta-feira (9), a professora Hilmaria Xavier, uma das coordenadoras do evento, compartilhou detalhes da programação que visa promover o contato com a literatura na cidade.

Hilmaria enfatizou que o tema deste ano, “Páginas de Esperança”, reflete uma perspectiva educacional, depositando a esperança de uma sociedade menos desigual na educação.

“Nós depositamos nossa esperança na educação. A FLIC é composta, em sua maioria, por professores em sua organização. Acreditamos na educação como catalisadora de uma sociedade melhor, mais justa e menos desigual. Acreditamos na juventude, nos estudantes, e a literatura proporciona páginas para explorar outras realidades mais sensíveis, afetuosas e acolhedoras”, destacou.

Ainda segundo a coordenadora, a FLIC é um evento que se desenrola ao longo do ano. Novembro é o mês culminante, onde todas as atividades atingem seu ápice em uma grande feira, apresentando o que foi realizado ao longo do ano.

A edição de 2023 torna-se possível graças à Lei de Incentivo à Cultura e ao patrocínio generoso do Grupo Energisa e da Cagepa.

A feira terá lugar em vários pontos da cidade, incluindo o Teatro Municipal Severino Cabral, Parque da Criança e Cine São José. A programação é gratuita.

Para participar de atividades específicas no Teatro Municipal Severino Cabral e na mostra musical no quintal do Bar do Tenebra, a retirada de ingressos é necessária para os sábados (11) e (18).

A programação completa e outras informações estão disponíveis no site oficial da FLIC: (www.flicfeira.com.br).