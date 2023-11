No quadro ‘Hora das Letras’, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma questão do Enem para analisar.

Ele mencionou a questão 11 do caderno branco, que fala sobre o racismo a que os imigrantes estão sujeitos.

De acordo com Golbery, a resposta correta é a letra C, que diz que os lusitanos julgam como ideal o português falado em Portugal.

Ouça aqui o podcast completo.