Paraíba é semifinalista no Prêmio LED Luz na Educação, da Globo

A Paraíba é semifinalista do Prêmio LED Luz na Educação – edição 2024, realizado pela Rede Globo. O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap-PB), está inscrito com o Projeto Esperança no Espaço – fabricação de telescópios refletores por reeducandos da cadeia da cidade de Esperança. Dos mais de 2.000 concorrentes no Brasil, a inovação da Paraíba é uma das 60 semifinalistas.

O secretário João Alves, que é um dos entusiastas do projeto, destacou ser esta é uma excelente notícia para toda a Paraíba, em especial a área educacional.

“Devemos entender que a iniciativa de Lindemberg Lima (idealizador do projeto e diretor da unidade prisional) não se resume a uma conquista do Governo da Paraíba ou da Seap, é uma inovação talvez inédita no mundo – a construção de telescópios por pessoas em privação de liberdade – e não é só isto, o grande resultado é a democratização do estudo da astronomia nas escolas”, pontuou. O Governo do Estado já autorizou a fabricação de 600 telescópios para escolas estaduais.

O Projeto Esperança no Espaço está inscrito na categoria Empreendedores e Organizações Inovadoras, que abrange iniciativas que contribuem com a educação fora do ambiente escolar.

A próxima etapa do LED Luz na Educação selecionará 15 finalistas dentre os 60 semifinalistas. Em dezembro serão conhecidos os finalistas. Cada um dos seis vencedores, dois por categoria, receberá o prêmio de 200 mil reais.

“É uma alegria grande. Já nos sentimos vitoriosos, porque o projeto está apenas no segundo ano e já é semifinalista de um dos maiores prêmios da educação brasileira. Então agora é ficar na expectativa, quem sabe ser um dos finalistas”, comemora Lindemberg Lima. Nesta sexta-feira (10), ele participa de entrevista online com auditores do Prêmio LED Luz na Educação.

Iniciado em julho de 2022 o Projeto Esperança no Espaço tem apoio da juíza da 1ª Comarca de Esperança, Paula Frassinete Nóbrega de Miranda, por meio de verba pecuniária.