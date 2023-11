O diretor do Sindicato das Escolas Privadas de Campina Grande, Paulo Loureiro, explicou à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (6), que as escolas privadas terão reajuste nas mensalidades em 2024.

Ele orientou os pais a buscarem as escolas para verificar os valores atualizados e assegurar as matrículas dos filhos.

– As mensalidades das escolas privadas são reguladas por legislação federal que estabelece que o reajuste deve ser anual, tomando por base a tabela de custos do ano para o próximo estabelecendo o percentual de reajuste. Recomendamos aos pais que fiquem atentos ao período de matrícula para assegurar a vaga do aluno. As mensalidades já estão sendo divulgadas. Cada escola estabelece os seus valores, mas a expectativa é que haja um reajuste entre 7 e 10 por cento – ressaltou.