Mais de 33 mil pessoas faltam às provas do Enem na Paraíba

No primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, realizado em todo o Brasil, mais de 33 mil estudantes na Paraíba não compareceram aos locais de prova, revelando uma taxa de abstenção de 26,7%. Esses dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

A Paraíba segue a média nacional de abstenção, que atingiu 28,1% neste primeiro dia de exames. O estado do Amazonas registrou a maior taxa de ausentes, com 44% dos inscritos não comparecendo aos locais de prova, enquanto Sergipe teve a menor abstenção, com apenas 24,6% de estudantes faltosos.

Além disso, no primeiro dia de provas, 4.293 candidatos em todo o país foram eliminados por violações às regras, que incluem portar equipamentos eletrônicos, sair da sala antes do horário permitido (15h30), utilizar materiais impressos não autorizados e não seguir as orientações dos fiscais.

*com informações da TV Cabo Branco