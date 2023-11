Caiu no Enem: professores vão comentar provas e corrigir questões

Neste domingo (5), os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 têm um encontro marcado logo após as provas.

O Canal Educação transmite, nos dias 5 e 12 de novembro, o especial Caiu no Enem. Com a participação ao vivo de professores no estúdio, o programa vai analisar as principais questões que caíram na prova, a partir das 20h.

Com duas horas de duração, o programa recebe professores de diferentes áreas do conhecimento para comentar e esclarecer os principais temas abordados, além de detalhar algumas questões da avaliação. O Caiu no Enem será apresentado pelas jornalistas Ana Elisa Santana e Carol Becker.

Esta será a décima edição do programa produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Além da transmissão pelo Canal Educação, das 20h às 22h, a primeira hora do programa também será exibida pela TV Brasil e emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), das 20h às 21h.

A Rádio Nacional também retransmitirá a íntegra do programa para os ouvintes, a partir das 20h. O público pode participar enviando dúvidas e comentários para os perfis do Canal Educação nas redes sociais @canaleducacaobr e usando a hashtag #CaiuNoEnem.

Dinâmica

No Caiu no Enem, os convidados comentam as principais questões do exame, debatem sobre os temas cobrados e a estrutura da prova. A partir da participação dos estudantes via redes sociais, os professores podem comentar também os itens mais pedidos pelo público.

O programa traz ainda a opinião dos candidatos direto dos locais de prova e informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre a aplicação do exame.

Neste domingo, os participantes respondem às questões das áreas de linguagens, ciências humanas e fazem a redação, que serão o foco do comentário dos professores.

No próximo domingo (12), as provas serão de matemática e ciências da natureza, que serão analisadas pelo time do programa. O gabarito oficial das provas será divulgado pelo Inep apenas no dia 24 de novembro.

Além dos comentários dos professores, a atração também explica como é feito o cálculo da nota do Enem e de que forma os candidatos podem utilizar o resultado para buscar oportunidades no ensino superior.

Sobre o Enem

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro a quase 4 milhões de inscritos. O exame, que avalia o desempenho dos estudantes ao término da educação básica, também se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

A partir do resultado obtido no Enem, o candidato pode concorrer a vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou a bolsas de estudo por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Sobre o Canal Educação

A emissora do Ministério da Educação, em parceria com a EBC, está no ar por meio da multiprogramação da TV Brasil. O canal propõe uma jornada na educação para a vida, inspirada na multiplicação do conhecimento e na formação da cidadania.

Tem como missão abordar relevantes temas educacionais, principalmente por meio do acesso a políticas públicas. Também ocupa espaço de prestação de serviço à sociedade, alcançando a população por meio da TV aberta e dentro da Rede Nacional de Comunicação Pública.