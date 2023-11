Podcast: psicóloga dá dicas para relaxar antes e durante a prova do Enem

A psicóloga Josiplessis Marques deu dicas para aqueles que vão fazer as provas do Enem nos próximos dois domingos deste mês. Ela disse que as provas geram muitas cobranças externas e internas e é preciso saber lidar com esse momento.

O ideal é revisar apenas o que é necessário, com uma planilha de estudos acompanhada de tempo para descanso.

Foque nas áreas que ficaram pendentes. Nos dias que antecedem as provas, o ideal é encontrar amigos, praticar atividade física, manter uma boa alimentação e consumir conteúdos que distraiam a mente.

Lembre-se que você não é a sua profissão e foque apenas em fazer o seu melhor, ao invés de se cobrar para fechar a prova.

Faça um alongamento, beba água gelada e coma algo crocante e doce para ativar o cérebro.

