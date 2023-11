No quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre a alimentação no Enem.

Ela disse que a alimentação é um aspecto importante para garantir o sucesso em qualquer prova.

Mantenha uma alimentação equilibrada, com variedade de alimentos como frutas, verduras e proteínas magras como frango e peixe.

Evite alimentos processados e ultraprocessados, pois eles têm muito açúcar, sódio e gorduras.

Ouça o podcast completo: