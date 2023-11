Enem na Paraíba: mais de 124 mil inscritos em todo o estado

Acontece no próximo domingo, 5, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e na Paraíba 124.519 pessoas estão inscritas para realizar a prova.

Conforme dados do Ministério da Educação (MEC), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará o Exame em 55 municípios paraibanos, sendo 374 locais de prova e 4.363 salas de aplicação.

O maior número de candidatos está na capital João Pessoa, com 30.721 inscritos, seguida por Campina Grande, com 18.362 inscritos e Patos, com 5.890 inscritos. A cidade de Diamante tem o menor número de candidatos, com 354 inscritos.

Ainda conforme os dados do MEC, a maioria dos candidatos na Paraíba tem 17 anos, 23.943 candidatos, e 220 candidatos com mais 60 anos. Do total de candidatos na Paraíba, 59% são mulheres (73.530) e 41% são homens (50.989).

Ao todo 68.250 (54,8%) já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano de 2023 são 35.406 (28,4%). Entre os inscritos, 20.293 (16,3%) são estudantes do 1º ou 2º ano, que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos. Outros 570 (0,5%) também são treineiros, tendo em vista que não cursam nem concluíram o ensino médio.