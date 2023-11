Prefeitura anuncia transporte coletivo gratuito para os candidatos do Enem em Campina Grande

O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou, na noite desta quinta-feira, 2, uma medida que vai beneficiar milhares de candidatos que farão as provas do Enem, em Campina Grande, no próximo domingo, 5: o sistema de transporte coletivo funcionará gratuitamente para esse grupo de usuários. O anúncio foi feito no jornalístico JPB 2, da TV Paraíba (Rede Globo).

Em Campina Grande, de acordo com o Ministério da Educação, 18.362 pessoas se inscreveram para o exame do Enem 2023.

De acordo com Bruno, em entendimento mantido pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande – STTP e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano do Município – Sitrans, haverá, pelo menos, 75% de reforço da frota à disposição da população neste domingo.

De acordo com a STTP, a frota especial e de reforço vai iniciar a operação no próximo domingo às 9h30, suspendendo a circulação às 13h. Os ônibus voltam a circular às às 16h30 e os veículos só retornam às garagens às 20h.

Confira as linhas que funcionarão com frota especial neste domingo de Enem em Campina Grande: