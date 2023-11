No quadro ‘Hora das Letras’, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues falou sobre um dos vilões na produção da redação do Enem: a acentuação gráfica.

Se uma palavra tiver que receber acento, ele deverá ser colocado na sílaba mais forte, a sílaba tônica.

As regras variam de acordo com a posição da sílaba mais forte. As posições são oxítona, paroxítona e proparoxítona.

Ouça aqui o podcast e confira as regras básicas de acentuação.