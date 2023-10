Reforma no Ensino Médio já tramita no Congresso Nacional

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que estabelece diretrizes de reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio.

Conforme o ´Estadão´, o texto propõe a retomada do currículo mínimo de 2.400 horas para disciplinas básicas (como Português, Matemática, História e Física) no ensino regular e de 2.100 horas no ensino técnico.

Com isso, restariam 600 horas para itinerários formativos no curso-padrão e 900 horas para disciplinas técnicas no ensino profissionalizante.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

