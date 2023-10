A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec-PB), divulgou, nesta segunda-feira (30), o resultado preliminar das inscrições homologadas para a Seleção Interna de Diretores Escolares, para as funções de diretor administrativo e diretor pedagógico das unidades de ensino da Rede Municipal da Capital, além da formação de banco de reserva de recursos humanos.

O candidato que se sentir prejudicado pelo resultado da seleção poderá interpor recurso, junto a Funetec-PB, através do e-mail: [email protected].

O prazo é até terça-feira (31), às 18h. Não serão aceitos, para fins de julgamento, recursos apresentados fora do prazo, sem identificação e/ou sem fundamentação.

Havendo alteração no resultado oficial do Processo de Seleção Pública, em razão do julgamento de recursos apresentados à Comissão Organizadora da Seleção, este deverá ser republicado com as alterações que se fizerem necessárias.

Etapas – O processo seletivo contará com seis etapas, que são: inscrição; análise curricular; curso de formação de diretores de 40h; prova de conhecimentos específicos relativos à função de diretor; entrevista individual; e consulta à comunidade escolar a partir da apresentação da proposta do Plano de Gestão Escolar.

Diretor administrativo – Umas das funções será realizar a supervisão dos serviços de manutenção, organização da escola, vigilância e serviços gerais na unidade escolar; receber e atestar o fornecimento da alimentação da merenda escolar e garantir um padrão de qualidade para as refeições servidas na unidade escolar, conforme orientações nutricionais estabelecidas pelos órgãos competentes; receber materiais didáticos e outros, oriundos da Sedec, atestar seu recebimento e distribuí-los, em tempo hábil, aos estudantes e professores, assim como materiais de expediente e outros que venham subsidiar o funcionamento da unidade escolar; entre outras funções.

Diretor pedagógico – Tem como funções coordenar e acompanhar o processo de organização das turmas dos alunos; fornecer informações aos pais, às mães ou responsáveis sobre o trabalho realizado junto aos alunos, a frequência e o rendimento escolar destes; orientar as equipes de trabalho sobre a renovação de matrícula e matrícula de alunos novatos; providenciar a comunicação imediata ao Conselho Tutelar, nos casos de identificação de violência doméstica ou de suspeita de abuso e violência sexual de crianças e adolescentes; entre outras funções.

Confira o resultado AQUI